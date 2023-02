Black History Month: Der Kampf schwarzer Menschen

Zahlreiche Schulen und Gemeinden im ganzen Land wurden von der „Negro History Week“ inspiriert und fingen an, lokale Feiern, Aufführungen und Lehrveranstaltungen zu organisieren. Dadurch erlangte die Woche immer mehr an Zuspruch. Schließlich wurde durch die Bürgerrechtsbewegungen in den späten 1960er Jahren teilweise so ein starkes Bewusstsein gegenüber der schwarzen Community geschaffen, dass Präsident Gerald Ford 1976 den Februar offiziell zum Black History Month ernannte.

Heute wird der Black History Month nicht mehr bloß in den USA gefeiert, sondern auch in Kanada und Irland. Auch im Vereinigten Königreich wurde der besondere Monat bereits anerkannt. Schon seit Beginn gibt die ASALH einen Schwerpunkt für den Februar vor. 2023 ist „Black Resistance“ das Thema, also „Widerstand von Schwarzen“. Offiziell fordert die ASALH, es solle intensiv untersucht werden, wie „Afroamerikaner historischer und anhaltender Unterdrückung in allen Formen widerstanden haben, insbesondere dem Rassenterrorismus durch Lynchen, Rassenpogrome und Polizeimorde.“

Der Februar ist seit einigen Jahren auch in Österreich Black History Month. Von Events und Ausstellungen bis hin zu Workshops ist alles dabei. So wie letztes Jahr, gab es auch heuer, am 2. Februar, ein Kick-off-Event in der Hauptbücherei in Wien. Fresh Magazin, freshVibes Radio und blackaustria.info organisierten die Veranstaltung. Fünfzehn Vereine, Initiativen und Institutionen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen haben daran teilgenommen. Am 24. Februar findet in der Villa Vida (ebenfalls in Wien) eine Abschlussfeier statt.