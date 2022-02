Black History Month: Schwarzsein in Österreich

Ursprünglich war es eine Bewegung in den USA. Mittlerweile wird der Black History Month aber auch in Österreich immer wichtiger. Dieser findet jedes Jahr im Februar statt. Worum es dabei genau geht, warum Schwarze Geschichte auch für Österreich wichtig ist; und mit welchen Diskriminierungen und Rassismus Schwarze Menschen und Peopele of Colour noch immer konfrontiert werden, erzählen Noomi Anyanwu und Jakob Kattner im KURIER-Video.