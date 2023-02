Wissenschaftsbotschafter starten in Schulen

In Schweden, erzählt Österreichs Wissenschaftsminister Martin Polaschek, sei die Verleihung der Nobelpreise ein TV-Ereignis, wie bei uns der Opernball. Das zeige, wie hoch der Stellenwert der Wissenschaft dort ist. Daran will sich Polaschek ein Beispiel nehmen. Die Wissenschaft müsse auch in Österreich hinausgetragen werden aus den Forschungsinstituten – in die Schulen, aber auch in die Wirtshäuser und Kinos.

Aus diesem Grund starten nun die sogenannten Wissenschaftsbotschafter an den Schulen. 270 Wissenschafter und Wissenschafterinnen haben sich bereit erklärt, mitzumachen. Sie sollen in den Unterricht kommen und dort über ihre eigenen Forschungsgebiete sprechen, aber auch darüber, was es heißt, von Beruf Wissenschafter zu sein, und was dabei besonders spannend bzw. herausfordernd ist.