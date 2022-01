Biermarke löst mit sexistischem Etikett Shitstorm aus

"Als Scherz zu verstehen"

Die Traditionsbrauerei aus Laa an der Thaya in Niederösterreich zeigte sich in einer ersten Stellungnahme wenig einsichtig. Auf Nachfrage der Krone sagte Hubertus-Bräu-Chef Hermann Kühtreiber: „Der Spruch ist als Scherz zu verstehen und soll sich an Männer richten, die gefühllos agieren. Im Übrigen ist er seit eineinhalb Jahren auf unseren Flaschen abgedruckt.“

Bisher habe es keinerlei Beschwerden gegeben.

Die Reaktion lasse tief blicken, schrieb Spielmann auf Twitter. "Frauenverachtung wird als derber Humor verharmlost." Ein Urteil des Werberats steht noch aus.