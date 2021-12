Sexismus-Vorwürfe: "TV total" suchte "schärfste Biene der FDP"

In sozialen Medien hagelte es nach der Sendung Kritik und Sexismus-Vorwürfe. Mittlerweile hat sich auf Twitter auch Nicole Bauer selbst zu Wort gemeldet: "Halte ich die Aktion von #tvtotal für sexistisch und problematisch? Ja. Das tue ich und ich frage mich auch, in welcher Zeit wir 2021 überhaupt leben, dass Frauen in der Öffentlichkeit so sehr auf ihre Optik reduziert werden", so die Politikerin.