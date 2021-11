Pufpaff schlägt den Raab - das Comeback für "TV total"

Die Witze flutschten allgemein ziemlich fein, wenngleich man das Ausmaß an Häme gegenüber der Konkurrenz auch aushalten muss. Wobei Gottschalk mit Seitenhieben aufs Privatfernsehen in „Wetten, dass..?“ Retourkutschen quasi schon herausgefordert hatte.

Als ein eingeblendeter Versprecher einer Moderatorin mit dem Nippelboard-Kommentar „Wie lange hab ich meinen Job noch?“ versehen wurde, war da schon grenzwertiger.

Am öftesten drückte Pufpaff aber auf „Ich muss lachen“ - dabei hatte das Kölner Publikum (Pufpaff begrüßte es mit „Hallo Nürnberg!“) diese Aufforderung nicht unbedingt nötig.

"Größte Seuche"

So beklagte er etwa mit gespielt ernster Miene, dass sich während der langen Pause von „TV total“ die „größte Seuche der Menschheitsgeschichte“ breit gemacht hätte, "…also der Schlagerboom mit Florian Silbereisen.“

Die Tonspur von Silbereisens überschwänglicher Begrüßung beim jüngsten „Schlagerboom“-Comeback“ legten die „TV total“-Macher dann über Bilder aus „Braveheart“, einer Goebbels-Rede und einer Massenszene aus den „Minions“-Filmen.

Man wähle aus. Ihr TV-Tagebuchschreiber entscheidet sich für die „Minions“-Szene. Skandalträchtig ist aber auch der Goebbels-Vergleich nicht.

Kein Einlass für "Onkel Puffi"

Nicht alles gelang beim Debüt. In einer Anlehnung an das „Raabigramm“ wollte sich Pufpaff bei einer „Wetten, dass..?“ Probe zu Gottschalk auf die Wettcouch schummeln. Er scheiterte sowohl in seiner Verkleidung als Online-Redakteur als auch im Helene-Fischer-Kostüm.