Schimpfwörter in Alltagssprache

Einmal kam ein Gast im schmutzigen Arbeitsgewand an die Bar, sah mich mit etwas enttäuschendem Blick und sagte: „Scheiße, habe ich so lange ein Parkplatz gesucht, damit ich einen Mann anschauen muss? (…) Ich dachte, eine Muschi würde arbeiten“. Lassen Sie mich auch das klarstellen: In den Balkan-Sprachen sind Schimpfwörter in der alltäglichen Sprache ein Muss.

Anders als in der deutschen Sprache können "Jugos" einige Sachen nicht ohne Schimpfwörter erklären. Wenn es zu kalt ist, dann ist es "je*eno hladno", also "verdammt kalt", wenn man es so übersetzen kann. Deswegen benutzen die Machos auch bei (für sie gesehen) Komplimenten unterschiedlich kreative, aber diffamierende Wörter.