Bei diesem Festival lernen junge Erwachsene, sich selbst zu lieben

"My Body, My Rules" - Mein Körper, meine Regeln: Unter diesem Leitsatz findet bis Sonntag, 28. November, das Skin Festival statt - wegen des Lockdowns nicht wie geplant im Wiener Museumsquartier, sondern virtuell. In Talks, Konzerten, Workshops und Partys sollen ausgegrenzte Communitys eine Plattform finden, Vorurteile abgebaut und neue Sichtweisen gewonnen werden.

Denn Themen wie Sex und Gender, Queerness und Body Positivity gewinnen gerade während der Pandemie für Jugendliche an Bedeutung, erklärt Corinne Eckenstein, künstlerische Leiterin von Dschungel Wien Theaterhaus für junges Publikum und Kuratorin des Festivals.

Die Idee zum Festival entstand während des letzten Lockdowns. "Ausschlaggebend war die Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt gegenüber jungen Menschen, die sich während der Pandemie noch verstärkt hat“, berichtet die Kuratorin. Das Programm richtet sich ein junges erwachsenes Publikum zwischen 15 und 23 Jahren.

Körperbild

Die Corona-Krise führte dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene viel Zeit mit sich selbst verbracht haben - die Zeit mit Freunden sank, die Zeit in den sozialen Medien wie Tiktok stieg dramatisch. Dadurch entwickelten viele Essstörungen und ein negatives Körperbild, wie Studien zeigten. "Statt echtem Erleben in der Peergroup gab es gefilterte Realität. Das macht etwas mit der Eigenwahrnehmung", beobachtet Eckenstein. "Wir ziehen unsere Identität ja immer aus dem Vergleich mit anderen. Was aber, wenn ich diesen Bildern nicht entspreche und nicht entsprechen möchte?"