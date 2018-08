Kritik an neuer Serie: Diskriminiert Netflix Dicke?

Die überzeichnete Darstellung soll die Folgen von Bodyshaming aufzeigen, rechtfertigten Schauspieler und Produzenten. Dass Patty erst abspecken muss, um beliebt und selbstbewusst zu sein, stieß einem Gros der Twitter-Nutzer aber sauer auf. Die Aktivistin Florence Given startete auf Change.org gar eine Petition, die den Serienstart am 10. August verhindern soll. Schon der Trailer würde Essstörungen triggern und Frauen in Selbstzweifel stürzen, schreibt sie. „Sie werden denken, dass sie abnehmen müssen, um wertvoll und glücklich zu sein.“ Mehr als 200.000 Nutzer haben die Forderung unterzeichnet.

Eine davon ist Ina Holub. Die Wienerin arbeitet als Plus-Size-Model und setzt sich auf ihrem Blog für mehr Körpervielfalt ein. „Die Serie“, sagt sie, „stützt sich auf die patriarchale Idee, dass der Körper einer Frau gewertet und kommentiert werden darf und reproduziert Klischees über dicke Frauen, ohne diese zu hinterfragen.“ Etwa, dass ein dickes Mädchen unmöglich Schwarm der Schule sein kann und abends auf der Couch Eis in sich hineinstopft, während die anderen feiern. „Zudem fällt auf, dass Patty, bevor sie schlank ist, unstylishere Kleidung trägt, schlecht frisiert und geschminkt ist.“ Die missglückte Darstellung kurviger Frauen hat in Hollywood Tradition: von Bridget Jones, die trotz Durchschnittsfigur als dick beschrieben wird, bis zu Jack Black, der in „Schwer verliebt“ erst hypnotisiert werden muss, um sich in die im Fatsuit steckende Gwyneth Paltrow zu verlieben.