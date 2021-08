Trend-OP Brazilian Butt Lift: „Ein wohlgeformter Po ist die neue Brust“

Das Gesäß gilt seit einigen Jahren als wichtigstes Attribut der körperbewussten Social-Media-Generation: Mit speziellen „Glutes Work-outs“ und formgebenden (Unter-) Hosen wird er aufgepolstert und hochgehoben – und immer öfter auch chirurgisch optimiert. Keine Schönheitsoperation ist weltweit derzeit so stark im Steigen wie das „Brazilian Butt Lift“ (siehe unten), benannt nach seinem Ursprungsland Brasilien.

Auch in Österreich sei der Trend eindeutig, berichtet Christian Wolf. In seinen Ordinationen in Wien und Salzburg führt der Facharzt für plastische Chirurgie inzwischen regelmäßig Glutealvergrößerungen, so der Fachbegriff, durch. „Immer mehr Frauen wollen einen runden Apfel-Po, das sieht man an den Patientenzahlen deutlich. Ein wohlgeformter Po ist einfach die neue Brust.“