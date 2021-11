Diese Stars katapultieren Diabetes ins Scheinwerferlicht

Ein Vorbild wie Lila Moss – 225.000 Menschen folgen ihr alleine auf Instagram – hätte Nick Jonas in seiner Jugend gebraucht, wie er jetzt dem Magazin People erzählte. Der Popstar war 13, als bei ihm Diabetes Typ 1 festgestellt wurde, nur kurz davor hatte er mit seinen Brüdern die Band The Jonas Brothers gegründet. „Als ich meine erste Diagnose erhielt, saß ich im Krankenhaus und hatte Todesangst“, sagte der 29-Jährige. „Es wäre toll gewesen, jemanden zu haben, den man zu der Zeit hätte anschauen und sagen können ,Oh, das ist ein Mensch, der damit lebt und der seinem Traum folgt.’“ Nun wolle er selbst ein Vorbild für junge Betroffene sein.