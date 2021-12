Barbara: Einst Lieblingsname der Babyboomer, heute kaum noch getauft

„Knospen an St. Barbara, sind zum Christfest Blüten da“, besagt eine uralte Bauernregel. Auf ihrem Weg ins Gefängnis soll Barbara von Nikomedien mit ihrem Gewand an einem Kirschbaum hängen geblieben sein. Der Legende nach stellte sie den abgebrochenen Zweig in ein Gefäß mit Wasser. Er blühte genau an dem Tag, an dem sie für ihren Glauben gefoltert und getötet wurde.

Bis heute ist es einer der beliebtesten Adventbräuche, am 4. Dezember Kirsch- oder andere Obstbaumzweige abzuschneiden und einzuwässern. Wenn der kahle Zweig bis zum Heiligen Abend erblüht, soll das nächste Jahr Glück und Segen bringen.

Damit dies gelingt, sollte man die Zweige schräg angeschnitten in lauwarmes Wasser stellen. Die Vase kommt in ein kühles bis mäßig warmes Zimmer. Voraussetzung für die Blüte ist ein „Kälteschock“: Falls es – wie heuer in vielen Regionen – Anfang Dezember noch keine Minusgrade hatte, kann es helfen, die abgeschnittenen Zweige eine Nacht lang in das Gefrierfach zu legen, ehe sie in die Vase übersiedeln.

Wichtig ist, das Wasser täglich zu wechseln und auch die Knospen mit Wasser zu benetzen.