Vornamen-Trends: Kurzformen wie Lilibet werden auch bei uns beliebter

So sind auch die mehrsilbigen Johanna, Valentina oder Emilia in den aktuellen Top 10 in Österreich vertreten, bei den Buben siegte Maximilian. Die Kurzform Max rangiert auf Platz 47, kämpft sich aber seit den Nullerjahren stetig nach oben – so wie der abgekürzte Theo (Platz 34), Leo (Platz 16) oder Ella (Platz 23), ebenfalls kurz für Elisabeth.

Auch ältere deutsche Namen aus der Generation Queen Elizabeths werden populärer, stellte der Namenforscher Knud Bielefeld Anfang des Jahres fest. „Anton, Paul, Emma, Anna – das sind ältere Namen, die wir schon länger kennen“, schrieb er auf seinem Blog www.beliebte-vornamen.de. Rüdebusch ergänzt die wieder hippen Gustav, Frida und Emil.

Weg vom Fenster sind klassische Babyboomer-Namen: Brigitte, Gerhard, Ursula. Lebt die Chance auf ein Revival? „Wenn man heute Sabine tauft, denkt jeder an eine 50-jährige Frau. Wenn die Sabines einmal nicht mehr sind, werden vielleicht auch Babys wieder so genannt.“