Babynamen-Trends: Warum Greta und Alexa nicht mehr gefragt sind

Im Trend bleiben englische, skandinavische sowie ältere deutsche Namen – eine Tendenz, sich schon länger auch in Österreich bemerkbar macht (Anton, Emil, Rosa). „Der größte Aufwärtstrend zeigt sich bei Alma, Amira, Carla, Hailey und Olivia sowie Adam, Carlo, Levi, Lio und Matteo“, so der Schleswig-Holsteiner. In seiner Heimat hat er zwei überraschende Trend-Namen ausgemacht: „Gerda klettert von Jahr zu Jahr höher und in Sachsen ist der Name Kurt immer populärer geworden.“

Ein großer Hype scheint hingegen abzuflauen: Greta rutschte von Platz 30 auf 130, ein „bemerkenswert steiler Fall“, so der Experte. Die mediale Dauerpräsenz der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg könnte ein Grund dafür sein: „Viele Eltern möchten nicht, dass das prominente Namensvorbild den Namen des Kindes überschattet.“ Auch am Beispiel Alexa, das heute vorrangig mit einem virtuellen Sprachassistenten assoziiert wird und als Vorname immer unüblicher wird, könne man erkennen, wie technologische und kulturelle Entwicklungen die Namenswahl beeinflussen. Die vielen Kevins, die nach Erscheinen des TV-Klassikers „Kevin – Allein zu Haus“ 1990 geboren wurden, kämpfen heute ebenfalls mit einem eher schlechten Image.