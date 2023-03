Babyboomer: Wie sie länger fit bleiben

Sie sind in einer ausgesprochenen Wohlstandsperiode aufgewachsen, überlebten dank medizinischen Fortschritts schadlos Masern, Mumps und andere Infektionskrankheiten, genossen eine lückenlose Ausbildung, wählten Beruf und Partner selbst und entschieden sich frei für oder gegen eigene Familie: Die Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge, geboren in den Jahren zwischen 1962 und 1972.