Fahrrad-Sicherheit: So bleiben E-Biker unverletzt

Kostenlose E-Bike-Kurse: Theorie und Fahrpraxis: Dreistündige Kurse für alle Wiedereinsteiger, Umsteiger und Kaufinteressierte bietet der Mobilitätsclub ÖAMTC in Wien,

in NÖ und im Burgenland. Weitere Informationen hier.

Info-Abend für KURIER-Leser:innen: Das Medienhaus KURIER lädt am Dienstag, 14. Juni, ab 18.30 Uhr zu einem E-Bike-Info-Abend in das „QWIC Experience Center“ in 1010 Wien, Schottenring 28. ÖAMTC-Expertin Ellen Dehnert wird auf Fahrsicherheitsaspekte eingehen, KURIER-Redakteur Uwe Mauch seine praktischen Erfahrungen als Radfahrer zum Besten geben. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erforderlich, und zwar hier.