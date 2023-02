Austro-Influencerin Linda Lime: Ex-Lehrerin startet Tiktok-Schule

Linda B. kommt aus dem Mostviertel. Sie macht gerne Sport, reist viel, interessiert sich für Abenteuer und Action. Nach dem Studium unterrichtet sie an einer Mittelschule im Bezirk St. Pölten Englisch und Sport. Im März 2020 beginnt sie, Videos auf der kürzlich populär gewordenen Social-Media-App Tiktok hochzuladen – weil es ihr Spaß macht. Als sie nach dem Lockdown in die Schule zurückkommt, machen ihre Schülerinnen und Schüler große Augen. „Frau Lehrerin, wie haben Sie so viele Follower bekommen?“

Vollauf begeistert seien die Kinder gewesen, erinnert sie sich. Auch viele Kolleginnen und Kollegen und Eltern hätten sie in ihrer Leidenschaft bestärkt. Manche konnten damit aber auch gar nichts anfangen, sagt sie schmunzelnd. 300.000 Menschen folgten der 28-Jährigen damals. Inzwischen konnte Linda B., die sich online Linda Lime nennt, ihre Community auf 1,5 Millionen Menschen ausweiten.