Adventkränze selbst binden: Von grell bis traditionell

Übrigens: Wer den größten Adventkranz der Welt besichtigen will, muss gar nicht weit fahren: Der hängt nämlich in Mariazell.Und der ist dem Original ziemlich ähnlich: Das hatte nämlich für die Sonntage eine große weiße Kerze und für die Tage dazwischen kleine rote Kerzen. Erfunden hat ihn der evangelische Theologe und Sozialpädagoge Johann Hinrich Wichern im Jahr 1839: Er wollte den Straßenkindern die Zeit bis Weihnachten verkürzen, uns so nahm er ein Wagenrad, auf dem er damals 20 Kerzen befestigte.

In protestantischen Gegenden wurde der Adventkranz schnell zur Tradition, allerdings nahm man aus praktischen Gründen nur vier Kerzen.

Erst seit den 1860er Jahren wird der Adventkranz mit Tannengrün verziert. In protestantischen Gegenden wurde er bald zum traditionellen Adventschmuck, in katholischen Gegenden dauerte es ein bisschen länger. Heute gehört er in jedes Wohnzimmer.