Wichtel Challenge: Mehr als 5000 Weihnachtswünsche erfüllt

Manchmal rührt Weihnachten noch zu Tränen: "Am 23. Dezember des Vorjahrs", erinnert sich die ehrenamtliche Mitarbeiterin für die Wichtel Challenge, Martina Büchele, "habe ich noch einmal kontrolliert, ob wir alle Wünsche erfüllt haben". Und siehe da, der Wunsch eines kleinen Buben war noch unbeantwortet. Schnell tippte sie in ihre Gruppen auf Social Media: "Wir suchen noch ganz dringend ein Laufrad fürs Christkind."

Der Bub hatte im ersten Corona-Jahr seine Mutter verloren - sein Vater seine Frau und auch seine Arbeit. Fünf Minuten später nahm eine Frau aus dem niederösterreichischen St. Andrä-Wördern die so genannte Wichtel Challenge an: Ja, sie hat ein Laufrad, aber leider kein Auto, um dieses zu transportieren. Bald darauf meldete sich eine Frau aus Klosterneuburg: Ja, sie hat ein Auto, kann am Heiligen Abend das Geschenk für den Buben liefern und möchte auch noch dem Vater einen Spar-Gutschein mitbringen.