"Absolut geschockt": Stars reagieren erschüttert auf Abtreibungsurteil

"Fast 50 Jahre lang haben wir darüber geredet, was Roe versus Wade schützt. Heute, ab sofort, ab dieser Minute, können wir nur noch darüber reden, was Roe versus Wade geschützt hat - in der Vergangenheitsform", sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Freitag. Es sei eine Krise im Gesundheitswesen, denn Millionen von Frauen in Amerika würden heute ohne jenem Zugang zu der Gesundheitsversorgung zu Bett gehen, den sie noch am Morgen hatten.

"Schlag ins Gesicht"

Die wegweisende Entscheidung des Supreme Court der USA am Freitag, das liberale Abtreibungsrecht des Landes zu kippen, hat eine Welle der Proteste in den USA ausgelöst.

Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, bezeichnete die Entscheidung als "Schlag ins Gesicht für Frauen". Die ehemalige First Lady Michelle Obama postete noch am selben Tag ein Statement in den sozialen Medien. "Mein Herz wurde heute gebrochen", schreibt sie auf Twitter. In dem Schreiben drückt sie ihre Bestürzung über das gekippte Abtreibungsrecht aus und solidarisiert sich mit jenen, die von dem Urteil besonders betroffen sind.

Bis Samstagmittag hat das Posting mehr als vier Millionen Likes. Unzählige Male wurde es geteilt. Darunter auch zahlreiche Prominente, die auf die historische Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen das liberale Abtreibungsrecht in den USA reagiert haben.