Gastforscher am CERN erklärte Physik zur Männerdomäne

Die renommierte Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) bei Genf hat einen Gastforscher nach dessen umstrittenem Vortrag über die angebliche Untauglichkeit von Frauen in der Physik vorerst ausgeschlossen. Alessandro Strumia von der Universität Pisa hatte am Freitag unter anderem gesagt, die Physik sei "von Männern erfunden und aufgebaut" worden.

"Unqualifizierte Frauen auf Wissenschaftsposten"

Unqualifizierte Frauen würden heute aus politischen Gründen Posten in den Naturwissenschaften einfordern. Strumia löste mit seinen Äußerungen Empörung aus. Das CERN beendete am Montag vorerst jegliche Zusammenarbeit mit dem Wissenschafter, wie das Institut in einer Aussendung und auf Twitter mitteilte. Zuvor hatte das Cern bereits entschieden, Strumias Vortragsmaterial von der Website des Instituts zu entfernen.