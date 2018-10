"Schwanger oder dick?": RTL ändert Show nach Sexismus-Vorwurf ab

"Darf er das?" heißt ein neues Format des deutschen TV-Senders RTL. Moderiert wird die Show von Comedian Chris Tall. Auf die im Titel der Sendung gestellte Frage fand das Publikum bereits vor der Erstausstrahlung eine Antwort. "Nein, darf er nicht", so der Tenor.

"Vorurteile-Quiz"

Konkret geht es um das "Vorurteile-Quiz" in der Debütsendung am vergangenen Samstagabend. RTL veröffentlichte vor der Ausstrahlung einen Teaserausschnitt, der im Netz für Wirbel sorgte. In dem Spiel sollten die Gäste erraten, ob eine junge Frau "schwanger oder dick" ist. Screenshots der entsprechenden Rateszene verbreiteten sich zusammen mit Sexismusvorwürfen am Wochenende rasch auf Social Media.

"Zutiefst sexistisch und entmenschlichend"

Ricarda Lang, Bundessprecherin der Grünen Jugend, kritisierte das Format öffentlich in einem Artikel auf der deutschen Plattform bento.de. Comedian Chris Tall zeige diese Woche "nochmal eindrücklich, warum der Kampf gegen die Abwertung von Frauen aufgrund ihres Körpers immer noch verdammt wichtig ist." Die Szenen seien "zutiefst sexistisch und entmenschlichend", schrieb sie auf Twitter. "Die Frau wird auf ihren Körper reduziert und zu einem Gegenstand gemacht, den die Männer dann begutachten, lächerlich machen und bewerten dürfen", heißt es in ihrem Tweet weiter.