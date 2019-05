Game of Thrones: Warum die Royals faszinieren

Ähnlich sieht das David Haigh, Chef des britischen Marketingunternehmens Brand Finance, das sich auf die Bewertung von Unternehmensmarken spezialisiert hat: „ Meghan Markle ist eine vollendete Schauspielerin in eigener Sache mit einer weltweiten Popularität und einer starken eigenen Marke. In Verbindung mit der Monarchie wird sie eine starke Botschafterin britischer Marken.“ Wer sich also Sorgen um den britischen Steuerzahler macht, dem sei gesagt: Der höfische Glanz kostet zwar, es fließt aber einiges in die Staatskasse zurück. So geben Briten und Touristen pro Royal Baby zusammen über 350 Millionen Pfund für Memorabilia aus.