Warum der Adel nichts von seiner Faszination verloren hat

Ein alter Bürgertraum

Eine morganatische Ehe, also aufgrund mangelnder Ebenbürtigkeit der Braut, wird auch als Ehe zur linken Hand bezeichnet, da die Frau an der linken – statt wie sonst üblich – rechten Seite des Ehemannes sein muss. Ein Unterschied muss offenbar sein . . .

Als der heutige spanische König Felipe am 22. Mai 2004 seine Letizia heiratet, geht sein Vater, der damalige König Juan Carlos, beim Einmarsch der Hochzeitsgesellschaft in die Almudena-Kathedrale neben seiner Schwester, der Infantin Pilar. Nach spanischem Brauch hätte er an der Seite der Brautmutter in das Gotteshaus schreiten müssen. Manche Medien werten das Verhalten des Königs als einen Affront gegen Letizias Familie, die über keinerlei Bindungen zum Adel verfügt.

Ein alter Bürgertraum, so zu sein wie die Adeligen, die Hauptdarsteller vieler Märchen und der Stoff, der viele zu Herzen rührt: reicher Prinz verliebt sich in arme Bürgerstochter oder armer Bauernsohn erobert durch Tapferkeit das Herz der Prinzessin, und sie leben glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.

Erinnern wir uns an den 19. Juni 2010, als Kronprinzessin Victoria von Schweden nach der Hochzeit ihrem Volk zurief: „Danke, Ihr habt mir meinen Prinzen geschenkt!“ Sieben Jahre musste sie warten, bis ihr Vater, der König, der Heirat mit dem bürgerlichen Daniel Westling zustimmte. Ach, da blieb kein Auge trocken . . .