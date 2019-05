"Frauen sehen sich als ihren eigenen besten Feind"

Viele Frauen werden sich in der Biografie von Anuschka Rees wiederfinden: Ihre Zwanziger verbrachte die Berlinerin mit einer Diät nach der anderen und dem ständigen Vergleich mit wunderschönen Menschen in sozialen Medien. Bis sie sich ein Jahr Zeit nahm, um Strategien für mehr Selbstbewusstsein und ein besseres Körperbild zu suchen. In Form von konkreten Tipps hat sie diese in ihrem Buch „Beyond Beautiful“ veröffentlicht.

KURIER: Was hat Sie bei der Recherche überrascht?

Anuschka Rees: Dass es unter Frauen total verbreitet ist zu behaupten, dass sie die Standards und Ansprüche, die sie an sich haben, selbst an sich stellen. Sie sehen sich als ihren eigenen besten Feind.

Ist da nicht etwas Wahres dran?

Wenn wir auf einer einsamen Insel wären, wäre es uns total egal, wie unser Hintern aussieht. Wir können die Ansprüche an uns selbst nicht von der Gesellschaft trennen, in der wir aufgewachsen sind. Schönheitsideale verändern sich im Laufe der Zeit. Man muss sich im Klaren sein, dass sie von außen kommen. Erst dann kann man verstehen, dass nicht der eigene Körper an sich das Problem ist, sondern, wie man sich damit fühlt. Und dieser Druck kommt von außen.