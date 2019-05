Anti-Model: Zuerst kam die Kopfrasur, dann der Durchbruch

Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Zum Interview erscheint Jazzelle Zanaughtti in Mantel und Hose im Tigerfell-Look, unter dem hautfarbenen Oberteil scheint der BH durch. An den nur wenigen Zentimeter langen platinblonden Haaren sind im Nacken ein Meter lange Cornrows angebracht. Der viele Goldschmuck glitzert mit ihrem Make-up um die Wette. Die 23-Jährige gehört zu den aktuell meistgefeierten Models der Branche, obwohl sie nicht dem Klischee entspricht. Oder gerade deshalb.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals als Model arbeiten werde", sagt die US-Amerikanerin im Gespräch mit dem KURIER. "Aber hier sind wir." Zanaughtti wurde von Mercedes-Benz für das interaktive Event How to – Fashion Story engagiert, welches Interessierten die Möglichkeit bietet, eine neue Fähigkeit zu erlernen. Der Startschuss fiel in Oslo, wo dieses Mal der Trendtanz Voguing gelehrt wurde.

Dass sie jemals ein Land außerhalb der USA bereisen würde, war für Zanaughtti bis vor wenigen Jahren unvorstellbar. "Ich lebte in Chicago, hatte dort viele Probleme und dann lief der Vertrag für meine Wohnung aus. Ein Freund bot mir an, bei ihm in New York unterzukommen", erinnert sich die gebürtige Detroiterin.