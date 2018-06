Frauen dürfen in Saudi-Arabien endlich ans Steuer

Am Sonntag soll in Saudi-Arabien das Fahrverbot für Frauen fallen - dann dürfen sie selbst ans Steuer und sind nicht mehr auf männliche Fahrer angewiesen. In den vergangenen Wochen wurden in dem ultrakonservativen Königreich die ersten Führerscheine für Frauen seit Jahrzehnten ausgestellt, viele tauschten ihre ausländischen Führerscheine in saudiarabische Papiere um.

Der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman will damit den Ölstaat liberalisieren und modernisieren. Denn noch ist Saudi-Arabien das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst fahren dürfen, was weltweit seit langem auf Kritik und Unverständnis stößt. Noch Mitte Mai sorgten Festnahmen von Frauenaktivisten für Aufsehen (mehr dazu hier).