Foto spaltet Community: Sehen Sie eine Tür oder einen Strand?

Werfen Sie bitte einen kurzen Blick auf das Bild am Anfang dieses Artikels. Was sehen Sie? Eine Tür - oder einen Strand?

Diese Frage treibt derzeit einen Keil in die Community, die sich angeregt mit dieser befasst.

Beckys Fragerunde

Ausgelöst wurde die Diskussion von einer Twitter-Userin namens Becky. Am 25. August teilte sie den angesprochenen Bildausschnitt auf Twitter. Zusammen mit der Frage "Ist das eine Tür oder ein Strand???". In einem Kommentar zum Posting schickte sie auch noch eine Umfrage zum Thema hinterher. Bisher haben knapp 240.000 Menschen ihre Stimmen abgegeben. Und was sieht die Mehrheit? Eine Tür.