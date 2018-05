Optische Täuschung: Wer umarmt hier wen?

Vor knapp zwei Wochen versetzte eine Audioaufnahme die Internetgemeinde in Aufruhr. Internetnutzer waren sich uneins, ob auf dieser "Yanny" oder "Laurel" zu hören ist. Die Streitfrage erinnerte an die optische Illusion von "The Dress", die vor rund drei Jahren heftig im Internet diskutiert worden war. Dabei ging es um die Farbe eines Kleides, die von manchen Nutzern als Schwarz-Blau wahrgenommen wurde. Andere wiederum bezeichneten die Farbe als Weiß-Gold.