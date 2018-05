Yanny oder Laurel? Audiodatei spaltet das Netz

Hype um Kleid

Die Audiodatei war ursprünglich auf Reddit hochgeladen worden, seitdem hat sie sich viral verbreitet. Feldman twitterte, dass sie selbst "Yanny" hört. Damit ist sie aber in der Minderheit, denn die Mehrheit der Befragten gab an, "Laurel" zu hören. Die Streitfrage erinnert an die optische Illusion von "The Dress", die vor rund drei Jahren heftig im Internet diskutiert worden war.

Dabei ging es um die Farbe eines Kleides, die von manchen Nutzern schwarz-blau wahrgenommen. Andere wiederum bezeichneten die Farbe als weiß-gold.