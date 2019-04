Fantastisches Grausen: Wie Spider-Man bei Spinnenphobie hilft

Konfrontation wirkt

Die Konfrontationstherapie, wie diese Methode genannt wird, ist in der Behandlung von Phobien seit Jahrzehnten anerkannt. "Es gibt in der Psychotherapie keine besser belegte Methode, als die Paarung von Exposition und Phobie. In rund 85 Prozent der Fälle geht es den Klienten besser", sagt Lanzinger, der auch das Phobie Zentrum Wien leitet. In den vor zwei Jahren gegründeten Einrichtung behandelt der Psychologe Angststörungen mittels Virtueller Realität (VR). Heißt: Es wird eine interaktive Wirklichkeit per Computer geschaffen, die als real wahrgenommen wird.

Ursprünglich wurden bei der Konfrontationstherapie lebendige Spinnen verwendet. "Das wird immer noch gemacht, viele Therapeuten haben aber keinen Zugang zu den Tieren. Bei der Virtuellen Realität fällt das weg. Bei uns fassen Klienten keine Spinnen an." Bei einer üblichen Behandlung werden erst Bilder und dann Videos des betreffenden Tieres vorgelegt. Dann folgt das virtuelle Erlebnis: Mit VR-Brillen wird ein 3D-Gefühl erzeugt: "Man hat den Eindruck, wirklich mit dem Tier in einem Raum zu sein."

Verkannter Leidensdruck

Oft stoßen Tierphobiker auf Unverständnis, immerhin wird ihre Furcht nicht von echter Bedrohung ausgelöst. "Viele können die Gefühle nicht nachempfinden. Man muss aber verstehen, dass das Problem die Angst selbst ist. Wenn sich jemand fürchtet, fühlt sich das für denjenigen immer schlimm an."

Ben-Ezra ist überzeugt, dass seine Ergebnisse wegweisend sind. Fantasyfilmszenen könnten dort zum Einsatz kommen, wo Behandlungen mit Echttieren nicht möglich und virtuelle Behandlungsmethoden nicht verfügbar oder für Betroffene nicht leistbar sind. Auch als begleitende Therapiemaßnahme kann sich der Experte den Einsatz von Filmen vorstellen. Dies würde die Behandlung von Phobien nicht zuletzt auch entstigmatisieren.

Ben-Ezras Erkenntnisse sind nicht bahnbrechend, wie Lanzinger meint. Daran, dass der Effekt nachhaltig ist, glaubt er nicht. "Es ist zwar erstaunlich, dass sieben Sekunden zu einer Symptomreduktion geführt haben. Um Betroffenen langfristig zu helfen, bedarf es aber längerer und mehrfacher Behandlungen. Sonst wird die Phobie nicht vollständig aufgelöst."