Gefährliches Dating: Hilfe, mein Kind hat sich online verliebt

Bewusstsein schaffen

Vorweg rät Satke, Kindern das Online-Dating nicht zu verbieten: „Versuchen Sie, das Kind ein Stück weit zu begleiten, zeigen Sie aktives Interesse und lassen sich erklären, wen das Kind da kennengelernt hat.“ Gleichzeitig sei es wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, was man preisgeben kann und was nicht. Zu Letzterem gehören persönliche Daten, wie der volle Name oder die Adresse von Wohnung und Schule.

„Leider sind auch Erwachsene mit Fake-Profilen unterwegs, um sich an Kinder und Jugendliche heranzupirschen“, warnt Satke. Daher müsse der Nachwuchs frühzeitig auf diese Gefahren aufmerksam gemacht werden, ohne einzuschüchtern. „Ziel ist, dass die Kinder nicht alles leichtfertig glauben, Dinge hinterfragen und selbstbewusst etwas ablehnen, wenn sie das nicht möchten. Täter gehen mit sehr perfiden Methoden vor. Je mehr man über die Gefahren weiß, desto besser erkennt man sie und hält sich fern.“

