Expat-Studie: Österreich das „drittgesündeste“ Land der Welt

Die Welt wird zunehmend vernetzter. Derzeit leben rund 80 Millionen Expats - also von Firmen ins Ausland entsandte Fach- oder Führungskräfte - auf der ganzen Welt verteilt.

In die Frage, wohin die Reise gehen soll, fließen viele Überlegungen ein: Unter Berücksichtigung der Faktoren Wohlbefinden, Beschäftigungsmöglichkeiten oder Lebensqualität ist Österreich 2022 in der Überkategorie "Gesundheit" weltweit auf dem dritten Platz zu finden. Nur Japan und Südkorea wurden als "gesündere" Länder bewertet.

Österreich auf Platz 3

Laut einer neuen Studie des Versicherungsunternehmens für Expats William Russell ist Österreich 2022 für diese Personengruppe das drittgesündeste Land der Welt. Unser Gesundheitssystem erreichte eine Gesamtpunktezahl von 7,55 von 10 Punkten.

Die Gründe für den dritten Treppchenplatz sind unter anderem die hohe Lebenserwartung in Österreich (82 Jahre), die hohe Zahl an Krankenhausbetten (7.30 pro 1.000 Einwohner) und die hohe Dichte an Ärztinnen und Ärzten im Lande (5,20 pro 100.000).

Nur Japan und Südkorea besser

Vor Österreich führen nur Japan und Südkorea das internationale Gesundheitsranking an. Auffallend ist der große Sprung der Anzahl an Krankenhäusern auf den Treppchenplätzchen. In Japan gibt es etwa 8.300 Krankenhäuser, während es in Österreich „nur“ 264 sind. Auch in Südkorea gibt es mit 4.020 deutlich mehr Spitale als hierzulande. Pro 24,19 Quadratkilometer gibt es in dem asiatischen Land ein Krankenhaus. Die Zahl an Covid-19-Toten ist zudem deutlich geringer als bei uns.

Japan und Südkorea übertreffen Österreich auch in der durchschnittlichen Lebenserwartung: Japan ist das Land, in dem die Menschen im Durchschnitt am ältesten werden – nämlich 84,4 Jahre. Im Vergleich: Der weltweite Durchschnitt liegt bei 78,14, also 6,26 Jahre weniger. In Südkorea werden die Menschen im Durchschnitt 83,3 Jahre alt.