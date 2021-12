Wien wurde zur unfreundlichsten Stadt gewählt

In Wien leben viele ausländische Angestellte, die hier für einige Jahre arbeiten. Diese Arbeitskräfte nennt man Expats. In einer Umfrage hat man diese Expats nun gefragt, wie wohl sie sich in Wien fühlen. Expats mögen an Wien viele Sachen. Was die Expats aber laut der Umfrage nicht mögen, ist die Unfreundlichkeit der Wiener.

Laut Umfrage beschreiben 43 Prozent der Expats die Wiener als ganz allgemein unfreundlich. 39 Prozent der Expats empfinden die heimische Bevölkerung gegenüber ausländischen Mitbürgern als unfreundlich. Damit belegt Wien in der Kategorie "Freundlichkeit" von 57 Städten den letzten Platz. Die Unfreundlichkeit der Wiener soll daran schuld sein, dass sich Expats schwer tun, hier Freunde zu finden.