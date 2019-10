Etwas für den Herbst-Topf: Welche Blumen jetzt noch blühen

Der Herbst ist genau so wirr. So nebelig und feucht, dass Gartler sich nicht einmal für das Notwendigste auf Balkon und Terrasse wagen. Dann wieder so sonnig, dass man voll Topfdrang sofort etwas einsetzen möchte. Aber was? Welche Blumen bringen jetzt noch verlässlich Farbe in diesen Saisonhybrid zwischen sommerlicher Momentaufnahme und Winterdepression?