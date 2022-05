Wiener Start-up: Veganes Lachsfilet aus dem 3-D-Drucker

Simsa, der Lebensmittel- und Biotechnologie studiert hat, will mit seinen Produkten die Menschen ansprechen, die in Fischfarmen gezüchteten Lachs nicht mehr guten Gewissens essen können und wollen: „Die Meere sind überfischt und insbesondere die Lachse werden in riesigen Farmen gezüchtet, die wiederum das Ökosystem belasten“, erläutert Robin Simsa. Das stört immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher und lässt die Umsätze vieler Produzenten von fleischlosen Alternativen in die Höhe schießen, wie das Beispiel des deutschen Unternehmens Rügenwalder zeigt, das durch die Produktion von Fleisch- und Wurstwaren groß geworden war.

Dort produziert man seit 2014 fleischlose Alternativen – bereits 2022 wurden mehr vegane Würste verkauf als solche mit Fleisch.

Das Beispiel zeigt: Die fleischlosen Alternativen haben mittlerweile die Supermärkte erobert – vegane Ernährung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.