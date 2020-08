Wiener Start-Up druckt jetzt Veggie-Fisch

Das hat dramatische Folgen: So werden etwa im Mittelmeer mehr Tiere gefangen als reproduziert werden können. Während Fleisch-Ersatzprodukte in Österreich eine größer werdende Rolle spielen und echtem Fleisch in Aussehen und Geschmack immer ähnlicher werden, sind pflanzliche Alternativen zu Fisch noch eine Randerscheinung.

Ein Wiener Start-up hat sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern. Mit Lachsfilet aus dem 3D-Drucker.

Schmeckt wie Fisch

"Wir denken, dass unsere Produkte tatsächlich schon so wie konventioneller Lachs schmecken“"sagt Robin Simsa, CEO und Mitgründer von Legendary Vish gegenüber der Kleinen Zeitung.

Die Idee zum Unternehmen kam ihm gemeinsam mit Theresa Rothenbücher und Hakan Gürbüz, die sich bei einem internationalen Forschungsprojekt mit “Bioprinting“, also dem 3D-Druck organischer Substanzen, auseinandergesetzt haben.