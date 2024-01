Wie man ein veganes Gulasch kocht: Tipps vom Profi

Ode an die Zwiebel

Wer ein veganes Gulasch kochen will, das nach Gulasch schmeckt, muss seine Zutaten verstehen. Das Geheimnis von Drlicek: die fast romantische Hingabe zu Zwiebeln, über die er so leidenschaftlich spricht, als wären sie die Essenz allen Lebens. Fast eine Stunde schwitzen sie vor sich hin, bevor die restlichen Zutaten dazukommen. Wenn Drlicek ins Reden kommt, ist es unmöglich, ihn aufzuhalten. Fast brennt ihm das Gulasch an, er rührt wieder. Dann erzählt er von seiner früheren Arbeit als fliegender Koch, für ein Cateringunternehmen bereitete er Speisen im Flugzeug zu: mit viel Fleisch, von dem dann Unmengen im Müll landeten. Heute verfolgt er deswegen ein Zero Food Waste Konzept.

Restl-Verwertung

Gibt es zu Beginn der Woche Laugenbrezeln, kommen die Reste am Freitag in die Semmelknödel. Der Curryreis vom Mittwoch wird zur Paprikafüllung am Donnerstag. Was nicht weiterverarbeitet wird, spendet das Lokal einer Obdachlosenunterkunft für Frauen. „Essen ist für mich Leben, Gesellschaft, Kultur und Familie“, sagt Drlicek – und nicht nur ein Produkt, das verkauft wird. „Ich koche für Menschen, nicht für Sterne“, ist das Motto des Niederösterreichers. Damit meint er Essen „ohne Firlefanz und Etepetete.“



➤Rezept: Bohneneintopf mit Tomaten

Ein echter Wiener

Es ist kein Zufall, dass gerade das Wiener Gulasch sein Spezialgericht ist. Nicht hübsch, nicht Avantgarde – aber deftig und ein Original. Damit das fleischlos gelingt, widmet Drlicek dem Experimentieren mit Aromen und Gewürzen viel Zeit. „Die vegane Küche verzeiht keinen Fehler“, erklärt er, „im Gegensatz zum Kochen mit Fleisch.“