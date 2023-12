Vieso, veshalb, vegan? Das muss man zum veganen Jänner wissen

Was kann man denn dann noch essen ?

Nach dem ersten Reflex („Dann esse ich ja nur noch Grünzeug“), kommt die Erkenntnis, was mit Pflanzen alles möglich ist. Gegen wenige Fleischsorten konkurrieren Zehntausende Sorten Obst und Gemüse. Heikel wird es erst, wenn es darum geht, geliebte Lebensmittel zu ersetzen. Viele stillen mit "Bratvürstel" und Co. ihren Gusto auf Fleischiges, andere bringen Umami durch Sojasauce und Knoblauch in die Küche. Es gibt schließlich tausend Gründe, vegan zu leben: vom Rohkost-Gesundheits-Veganer zum Tierrechtler-Fastfood-Liebhaber ist alles dabei – und es gibt dabei kein richtig oder falsch.