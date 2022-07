Warum man Tischmanieren vergessen und mit offenem Mund kauen sollte

Das Besteck richtig halten, die Ellbogen nicht auf den Tisch legen, mit geschlossenem Mund kauen. Die Liste der Benimmregeln bei Tisch ist lange. Schenkt man jedoch dem Psychologen Charles Spence Glauben, haben wir - zumindest mit letzterem - "alles falsch gemacht".

Laut einer Studie seines Forschungsteams der Universität Oxford sei beim Essen nämlich wichtig, laut zu schmatzen und der Tischrunde unverblümt Einblick in den Mundinhalt zu geben. Grund dafür sei, dass beim Kauen mit offenem Mund mehr flüchtige organische Verbindungen freigesetzt werden, die in den hinteren Teil der Nase gelangen und so den Geschmack der Speisen verbessern können.

Besserer Geschmack

Flüchtige organische Verbindungen sind Moleküle, die Aromen erzeugen und den Geschmack und Geruch von Lebensmitteln ausmachen. Wenn sie den hinteren Teil unserer Nase erreichen, können sie die für unseren Geruchssinn verantwortlichen Zellen stimulieren, was das Essenserlebnis verbessern kann.