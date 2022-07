"Karen's Diner": Wo Besucher gerne für schlechten Service zahlen

Der Name ist seit einigen Jahren ein Synonym für einen bestimmten Frauentyp und mittlerweile ein populäres, in vielen Ländern bekanntes Meme. Mit dem Spottnamen werden weiße Menschen mittleren Alters bezeichnet, die sich gegenüber der Belegschaft unverschämt und nervig benehmen, ständig Rechte einfordern und Ansprüche erheben – und zur Klärung der oft absurden Situationen fordern, Vorgesetzte hinzuzuziehen. Der Slogan der Karen-Memes lautet dementsprechend: "Kann ich mit dem Manager sprechen?“

Wer sich immer schon mal selbst so unmöglich wie eine echte Karen benehmen wollte, der kann diese Fantasie nun ungehemmt im Diner ausleben, betonen die Macher. Neben der erst im Vorjahr gegründeten ersten Filiale in Sydney kann man dies nun auch in anderen australischen Städten und Großbritannien tun. Österreich ist bislang noch nicht unter den Standorten – so mancher Tourist würde aber wohl darauf schwören, schon mal eine ähnliche Filiale hierzulande besucht zu haben.