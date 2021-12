Warum Kekse in der Vorweihnachtszeit auch pikant sein können

Also Salzmandeln oder Nüsse knabbern? Da geht noch mehr. Was spricht auf der Suche nach Entlastung für die Geschmacksnerven dagegen, bei der Kekstradition zu bleiben – aber statt Zucker und Vanille zu Salz und anderen Gewürzen zu greifen? Gar nichts, findet Ilse König. Im Gegenteil, man würde sogar auf viel Genuss verzichten. Die Wienerin hat über viele Jahre hinweg in aller Welt unzählige Keksrezepte gesammelt, viele davon sind pikant.

Was ebenso für salziges Backwerk spricht: Es schmeckt nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern auch das restliche Jahr. Etwa als Knabberei zum Aperitif.