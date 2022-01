Warum der Jänner fleischlos und trocken wird

Der Jänner scheint sich gut für derartige Kampagnen zu eignen. Der „Dry January“ (trockener Jänner) ist ebenfalls eine Reaktion auf Feiertage, die von viel Alkohol begleitet wurden. Wieder entstand die Idee, 31 Tage lang bewusst auf Alkohol zu verzichten, in Großbritannien. Heuer findet die Challenge zum zehnten Mal statt und findet ihre Anhänger und Anhängerinnen ebenfalls bereits in mehreren Ländern.

Besonders viel Zuspruch findet der 31-tägige Alkoholverzicht übrigens in der Generation der Millennials (1980 bis 1999 Geborene) und der nachfolgenden „Generation Z“ (um das Jahr 2000 Geborene). Das heißt aber nicht, dass gar nicht mehr getrunken werde, zeigen Umfragen in Großbritannien und den USA. Im Gegenteil. Der Umsatz alkoholfreier Getränkevarianten, etwa Bier, stieg in den vergangenen Jahren deutlich an.