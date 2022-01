Volle Dröhnung: Diese Musik hören Spitzen-Köche während der Arbeit

Ruhig wird es in den Profi-Küchen allerdings dann, wenn die Gäste kommen. „Während dem Abendservice herrscht bei uns absolute Ruhe, weil wir uns ganz auf das Service konzentrieren. Es wird nur das Nötigste gesprochen und alles in einem sehr leisen Ton“, beschreibt Paul Ivic die abendliche Geräuschkulisse. In diesen Phasen großer Anspannung, wo alles passen muss, lenkt auch anderswo nichts von den Speisen und dem Arrangement auf den Tellern ab. „Die wichtigsten Arbeiten“, sagt Benjamin Parth. „Da ist bei uns in der Küche Ruhe angesagt.“

Stefanie Herkner fokussiert sich in den „stressigen Phasen“ als Wirtin und Köchin ebenso am liebsten ohne Untermalung. „Der Lärmpegel ist ohnehin hoch.“ Dies habe „manchmal was Italienisches“. So gesehen auch wieder inspirierend. Andere Profis lassen Musik überhaupt außen vor. „Jahrhundertkoch“ Eckhard Witzigmann bringt es für sich so auf den Punkt: „Für mich waren die Töpfe die Musik.“