Obst im Schadstoff-Test: So "sauber" sind exotische Früchte

13 Proben mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln

In den Bioprodukten waren keine Pestizide nachweisbar. Das Ergebnis bei konventionell angebautem Obst macht hingegen wenig Appetit. "In 13 Proben fanden wir Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. In einem Granatapfel aus der Türkei, den wir am Wiener Naschmarkt eingekauft haben, wurde die zugelassene Höchstmenge um mehr als das Eineinhalbfache überschritten", berichten die Expertinnen und Experten in der Jänner-Ausgabe der Zeitschrift "Konsument".

Fünf konventionelle Früchte "sehr gut"

Insgesamt wurden vier konventionelle Erzeugnisse als "weniger zufriedenstellend" bewertet, zwei waren "nicht zufriedenstellend". Ein "Sehr gut" erhielten fünf Proben, weitere sechs waren "gut", vier "befriedigend". Im Bio-Bereich vergaben die Tester sechs "Sehr gut" und ein "Gut".