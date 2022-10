Truss gegen Häupl: So bleibt Salat länger frisch

Die Zeitung meint es mit der angezählten Premierministerin offenbar besser als das Magazin und setzt auf ein spannendes Rennen: Eisbergsalat zählt mit seinen festeren Blättern generell zu den am längsten haltbaren Salatsorten. Die geschlossene Züchtung übrigens etablierte sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Häuplsalat dagegen, den schon die alten Ägypter und Griechen verspeisten, macht schneller schlapp.

In feuchten Tüchern ins Trockene bringen

Bei entsprechender Lagerung lässt sich die Lebensdauer des gesunden Grünzeugs mit den wenig Kalorien freilich verlängern. Im Gemüsefach unten im Kühlschrank bleiben Blätter mehrere Tage knackig; braune Stellen müssen vorher jedenfalls entfernt werden.

Eisbergsalat hält sich besonders lange, wenn er in feuchtes Baumwoll- oder Leinentuch eingewickelt ist. Kopfsalat wird für eine optimale Lagerung am Wurzelansatz kreuzweise eingeschnitten, in eine Schale mit Wasser gesetzt und mit einer durchlöcherten Folie überzogen.

Im löchrigen Plastiksackerl kann selbst geschnittener Salat zwei Tage auf die Zubereitung warten.