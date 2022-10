So lacht das Netz über Truss: Wer hält sich länger - Salat oder Liz?

Es war alles andere als ein guter Start, den die neue britische Premierministerin Liz Truss hingelegt hat: Ihr milliardenschweres Steuerpaket hat die Finanzmärkte in Turbulenzen gebracht und bei so manchem sonst so gelassenen Briten für Unmut gesorgt. Gerade einmal neun Prozent der Inselbewohner wollen Truss derzeit an der Spitze des Staates sehen. Die Premierminister versuchte jetzt den Befreiungsschlag und hat ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen.

Doch ob ihr das nützt? Im Netz macht man sich mittlerweile lustig über die britische Regierungschefin und fragt sich, wie lange sie sich noch im Amt halten kann, auch wenn sie derzeit ihren Rücktritt noch ausschließt. Twitter wird derzeit zum Spott-Hotspot: So fragt jemand zum Beispiel, was bzw. wer sich länger hält - Truss oder ein Häuptlsalat?