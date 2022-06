Top 10: Die beliebtesten Würstelstände Wiens wurden gewählt

Ein Newcomer in der Szene schaffte den Sprung an die Spitze der Rangliste: Der Würstelstand "Alles Wurscht" in der Wiener Innenstadt siegte bei der Abstimmung, welcher der beste Würstelstand in der Bundeshauptstadt sei. Hinter dem Tresen am Börseplatz serviert Besitzer Sebastian Neuschler Käsekrainer, Currywurst, Beef Tatar und Calamari Fritti – und verhilft der Würstelkultur zu neuem Glanz, so die Experten.

Ebenfalls mit alten Werten, aber einem neuen Konzept glänzt der "Wiener Würstelstand“ auf dem 7. Platz: Der von Stefan Sengl betriebene und im achten Wiener Gemeindebezirk gelegene Stand bietet neben drei Sorten Bratwurst und Käsekrainer von verschiedenen Fleischern, zwei Frankfurter und Lammbratwürste sowie Holzofen-Sauerteigbrot von der Bäckerei Gragger sogar vegane Würstel für die Bosna an.