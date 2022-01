Statt Entsorgung: So essen Sie Ihren Weihnachtsbaum auf

Scharfe Nadeln

Frei nach dem Motto der bekannten Zero-Waste-Köchin Anne-Marie Bonneau: „Wir brauchen nicht eine Handvoll Menschen, die perfekt nachhaltig leben, sondern Millionen von Menschen, die es imperfekt tun.“ Georgallis ist der Ansicht, dass es einen Versuch wert ist, unserem Weihnachtsbaum ein nachhaltiges Lebensende zu bescheren: „Ich mache mir keine Illusionen, dass das Kochen mit Nadelbäumen abschmelzende Polkappen wieder zufrieren lässt oder Wasserschildkröten retten wird. Doch schließlich ist unser Magen unser zweites Gehirn und Essen bringt uns häufig dazu, über Dinge nachzudenken.“

Weihnachtsbäume, die mit Chemikalien oder sogar mit Farbe und Glitzer besprüht worden sind, dürfen natürlich nicht verspeist werden. Nadeln von Tannen, Fichten und Pinien können sehr scharf sein, daher muss man aufpassen, sich die Finger daran nicht zu verletzen. Was man für die Vorbereitung braucht: Zuerst ein paar der längeren Zweige vom Baum mit einer großen, scharfen Schere abschneiden. Die Zweige unter fließendem kalten Wasser abwaschen, um Reste von Schlamm und Schmutz zu entfernen. Ein paar Tropfen getrocknetes Harz stören nicht, ebenso wenig stören getrocknete Knospen, die man manchmal an den Zweigspitzen findet.

Danach muss man nacheinander jeden Zweig kopfüber in die Schüssel halten: Die Baumnadeln mit der Schere von unten her abschneiden, sodass sie in die Schüssel fallen. Die abgeschnittenen Nadeln vor dem Zubereiten nochmals waschen.

Julia Georgallis, How To Eat Your Christmas Tree, ars vivendi, 18,90 Euro