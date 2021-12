Kaviar aus Österreich: Warum Rotwein und Salzstangerl gut dazu passen

Helmut Schlager züchtet sie ebenso wie den Sterlet, die letzte in der Donau verbliebene, heimische Störart. Der Betrieb des Oberösterreichers liegt am Rande des Nationalparks Kalkalpen, weshalb er seinen Kaviar seit 2014 als „Alpenkaviar“ (10 g 1,20 bis 1,70 €) vertreibt (www.alpenkaviar.at).

Wasserqualität entscheidend

Wie Kaviar schmeckt, hängt übrigens weniger von seiner Herkunft ab. „Am wichtigsten sind Wasserqualität, Fütterung und die Produktion“, sagt er. Da gebe es in Österreich ausgezeichnete Bedingungen. Was auch Jan Klecka bestätigt, dessen Teiche sich im Mittelburgenland und in Tschechien befinden (www.klecka-caviar.at, 30 g um 36 €). „Das Wasser ist in Österreich exzellent. Für die Störzucht ist es von Vorteil, dass es hier das ganze Jahr über kaltes Wasser gibt.“

Was österreichischen Kaviar von jenem der großen Herstellerländer Russland, Iran und China unterscheidet, ist unter anderem der Grad der Salzung, die bei russischem und iranischem Kaviar zwischen vier und sechs Prozent liegt. Schlager und Klecka verwenden beide nur rund drei Prozent. So schmecke der Kaviar natürlicher. Zudem komme kein Borax als Konservierungsmittel zum Einsatz.

Gleich ist allerdings die Methode zur Kaviargewinnung, und dafür müssen die sieben bis zehn Jahre gewachsenen Tiere geschlachtet werden. Die Fische sozusagen zu „melken“, um die wertvollen Fischereier zu erhalten, habe sich nicht durchsetzen können. Die Qualität der winzigen Körner passe nicht. „Sie sind zu weich und müssen erst recht wieder mit Zusätzen bearbeitet werden, damit sie fest werden“, erklärt Schlager. Klecka ergänzt: „Die wesentlich bessere Methode ist tatsächlich die Schlachtung.“